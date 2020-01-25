شاليه للبيع قريب من اجمل بحر فى السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اجمل بحر فى السخنة - في السويس مصر

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شاليهك قريب من اجمل بحر وشاطئ رملى بجنينة جميلة 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) عشان تكون مطمن ع ولادك وسط خدماتك حمامات سباحة وكافيهات وملاهى ونادى صحى (جيم +سبا +سونا ) كل ده بتسهيلات فى السداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش مع عيلتك قريب من اجمل بحر فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 196,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050424
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24/1/2020
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24/1/2020
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22/1/2020
صورة الاعلان: استمتع ببحر السخنة صيف وشتا من شاليهك - في السويس مصر

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22/1/2020
صورة الاعلان: في جو منعش ولطيف امتلك شاليهك بالسخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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21/1/2020
صورة الاعلان: سيب الحر والزحمة وروح علي العين السخنة - في السويس مصر

سيب الحر والزحمة وروح علي العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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21/1/2020
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(للبيع)

- في السويس مصر

عيش احلى اجازة وامتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة 100 م (2غرف +حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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21/1/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لقطة بجنينة فى السخنة - في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

195,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: ابعد عن حر الصيف وامتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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21/1/2020
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العنوان:

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القسم: 

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21/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك قدام النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شاليهك قدام النيل في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة وصيف قدام نهر الميل والمعالم الحضارية وجمب الخدمات حماما.
العنوان:

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19/1/2020
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