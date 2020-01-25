شاليه للبيع قريب من اجمل بحر فى السخنة

(للبيع)
|شاليهك قريب من اجمل بحر وشاطئ رملى بجنينة جميلة 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) عشان تكون مطمن ع ولادك وسط خدماتك حمامات سباحة وكافيهات وملاهى ونادى صحى (جيم +سبا +سونا ) كل ده بتسهيلات فى السداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش مع عيلتك قريب من اجمل بحر فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050424
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