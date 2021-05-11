شاليه للبيع فParadise لفيو رائع وحياة حلوة ع البحر

بتدور ع اجمل فيو للبحر الصافى وانت قاعد فى شاليهك تعالى Paradise راس سدر وامتلك شاليه 110 م ( غرفتين +2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) تشطيب اكسترا لوكس قريب من منطقة الملاعب و حمامات السباحة و مطاعم و باقى خدماتك اللى ملهاش مثيل ب180 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481و عيش احلى ايامك ع اجمل بحر فى راس سدر