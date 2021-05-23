شاليه للبيع فParadise راس سدر لحياة مثالية و جميلة

لعشاق البحر الصافى و الشاطئ الرملى تعالى Paradise راس سدر وامتلك شاليه 95 م (غرفتين +ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من كافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة ب 126 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير لحياة جميلة ومثالية ع البحر كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى باراديس راس سدر