شاليه للبيع فParadise راس سدر لحياة مثالية و جميلة

(للبيع)
|لعشاق البحر الصافى و الشاطئ الرملى تعالى Paradise راس سدر وامتلك شاليه 95 م (غرفتين +ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من كافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة ب 126 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير لحياة جميلة ومثالية ع البحر كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى باراديس راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باراديس راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|126,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094688
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