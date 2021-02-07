شاليه للبيع في" il monte galala" العين السحنة بالقرب من الجلالة

شاليه للبيع 75م مكون من (1غرفه نوم +حمام + مطبخ+تراس +ريسيبشن ) تقع مدينة الجلالة على بعد ساعة واحدة من القاهرة خدمات القرية: - تلفريك الجلالة اللي بينقلك لأي مكان داخل القرية - galala parkو اكبر مساحة خضراء في القرية - فندق six sense على مساحة 50 فدان - مناطق ترفيهية مطاعم و كافيهات و ملاعب رياضية - رياضة تسلق الجبال مع عمر سمرة - امن و حراسة 24 ساعة جميع الوحدات تشطيب الترا سوبر لوكس تحت اشراف المهندسة المعروفة م\ منى حسين لتفاصيل اكتر كلمنا على : 01007038893