شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة المساحة: 135 م الدور: تاني برووف التشطيب: سوبر لوكس طريقة الدفع: كاش أو 10% مقدم وتقسيط حتى 7 سنوات بدون فوائد الاستلام: في خلال 6 شهور من المالك نفسه للتواصل: 01154002813