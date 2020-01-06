(للبيع)
|شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة المساحة: 135 م الدور: تاني برووف التشطيب: سوبر لوكس طريقة الدفع: كاش أو 10% مقدم وتقسيط حتى 7 سنوات بدون فوائد الاستلام: في خلال 6 شهور من المالك نفسه للتواصل: 01154002813
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya soliman
|التليفون:
|01154002813
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|العنوان:
|الزعفرانة - امام منطقة طواحين الهواء- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047839
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