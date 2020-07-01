شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة مفروش

(للبيع)
|شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة جمب المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول ونهر النيل وبرج القاهرة التي يضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061971
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