شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة مفروش

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة مفروش - في السويس مصر

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شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة جمب المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول ونهر النيل وبرج القاهرة التي يضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 91,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2061971
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1/7/2020
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25/6/2020
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23/6/2020
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23/6/2020
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21/6/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اللاند سكيب - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اللاند سكيب

(للبيع)

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18/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وفرح اولادك وسط الخدمات الترفيهية - في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة وفرح اولادك وسط الخدمات الترفيهية

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

132,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: لمة الصحاب علي بحر السخنة حاجة مختلفة تماما - في السويس مصر

لمة الصحاب علي بحر السخنة حاجة مختلفة تماما

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وصيف مع صحابك كل يوم عشان لمة الصحاب علي بحر السخنة مختلفة وشاليهك 90.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: عيش اجمل لحظات حياتك وامتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

عيش اجمل لحظات حياتك وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش اجمل لحظات حياتك في لاسيرينا السخنة مع عيلتك او اصحابك واستمتع بكل الخدمات جمب شاليهك من حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: خليك مميز وصيف في لاسيرينا السخنة كل يوم - في السويس مصر

خليك مميز وصيف في لاسيرينا السخنة كل يوم

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خليك مميز وصيف كل يوم وامتلك في لاسيرينا السخنة علي المعالم الحضارية والفرعونية الاهرامات وابو الهول.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

118,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك وصيف كل يوم وانت مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

علي احلي بحر صيف كل يوم في لاسيرينا السخنة وافرح مع اصحابك او عيلتك وخليك دايما مبسوط وشاليهك 115م (.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح - في السويس مصر

شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليه للبيع علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة يلا امتلك دلوقتي وفرح اولادك وصيف براحتك في اي وقت.
العنوان:

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15/6/2020
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