شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة مفروش

شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة جمب المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول ونهر النيل وبرج القاهرة التي يضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة