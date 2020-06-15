شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|شاليه للبيع علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة يلا امتلك دلوقتي وفرح اولادك وصيف براحتك في اي وقت بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشاليه (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات اللي هتحتاجها من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومطاعم وكافيهات وخدمات غيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060847
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