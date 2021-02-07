شاليه للبيع في قرية " il monte galala" العين السحنة بالقرب من مدينة

(للبيع)
|شاليه للبيع 95م مكون من (2غرفه نوم +حمام + مطبخ+تراس +ريسيبشن ) تقع مدينة الجلالة على بعد ساعة واحدة من القاهرة قبل بورتو السخنة ب11كم ال view لجميع الوحدات الجبال و البحر و المساحات الخضراء من كل ناحية في القرية خدمات القرية: - تلفريك الجلالة اللي بينقلك لأي مكان داخل القرية - galala parkو اكبر مساحة خضراء - مناطق ترفيهية مطاعم و كافيهات و ملاعب رياضية - رياضة تسلق الجبال مع عمر سمرة - امن و حراسة 24 ساعة لتفاصيل اكتر كلمنا على : 01007038893
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بيشوي
|التليفون:
|01007038893
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|العنوان:
|- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083048
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