شاليه للبيع في روزا راس سدر باقل مقدم

(للبيع)
|استمتع معانا بحياه الرفاهيه والاحه في قريه روزا راس سدر وامتلك شاليه استوديو بمساحه 56م (غرفه +ريسبشن +حمام)+جاردن بالاضافه للخدمات حمام سباحه للاطفال +الكبار اكوابارك مطاعم وخدمات تانيه كتير يلا الحق تواصل معانا فون او واتساب علي 01013929993 عشان تعرف اكتر عن العروض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|روزا راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|56,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101573
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