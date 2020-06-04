شاليه للبيع في راس سدر

(للبيع)
|شاليه للبيه فى راس سدر قريه دايموند بيتش 55م مساحه وحديقه 25م. يطل على حمام سباحه ويبعد عن البحر 100م امامه 2 لاجون طبيعى واكوابارك مساحه فدان يوجد امامه رياضه kitesurfing تقسيط تم دفع مقدمه 10% 42000 الف جنيه تم دفع الاقساط الى 15/8/2020 قيمه القسط 22500 كل سته اشهر الى عام 2026. الاستلام 2022. المطلوب 120000 والمشتري سوف يكمل باقى الاقساط البيع لظروف. سعرالشاليه الاجمالى 420000 الف جنيه مصرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01011821610
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|العنوان:
|البراجيل جيزه- البراجيل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060218
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