شاليه للبيع في راس سدر بالتقسيط المريح

امتلك شاليه في راس سدر وصيف براحتك مع اولادك وقضي الويك اند زي مانت عايز في اي وقت بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وحواليك كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير يلا اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر