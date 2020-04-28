شاليه للبيع في راس سدر بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: شاليه للبيع في راس سدر بالتقسيط المريح - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليه في راس سدر وصيف براحتك مع اولادك وقضي الويك اند زي مانت عايز في اي وقت بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وحواليك كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير يلا اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 82,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/4/2020
رقم الإعلان: 2058567
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استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر

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26/4/2020
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23/4/2020
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23/4/2020
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العنوان:

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23/4/2020
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23/4/2020
صورة الاعلان: شاليه بحديقة للبيع فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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22/4/2020
صورة الاعلان: هتحب ممارسة الرياضة كل يوم وهتمتلك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتحب ممارسة الرياضة كل يوم وهتمتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: من غير تفكير كتير امتلك في راس سدر وصيف طول السنة - في جنوب سيناء مصر

من غير تفكير كتير امتلك في راس سدر وصيف طول السنة

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- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر من غير تفكير كتير وفرح اولادك وصيف معاهم علي احلي شاطئ رملي وشاليهك 85م (2غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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16/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بالرووف وخلي استثمارك احلي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بالرووف وخلي استثمارك احلي في راس سدر

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- في جنوب سيناء مصر

استثمر واضمن مستقبل اولادك وامتلك شاليه بالرووف في راس سدر واستثمر طول السنة في جو معتدل صيف او شتا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: كل يوم هتروح البحر وهتستلم شاليه فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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16/4/2020
صورة الاعلان: بتدور ع استلام فورى تعالى راس سدر باقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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167,000 جنيه

16/4/2020
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