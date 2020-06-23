شاليه للبيع في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للبيع)
|شاليه للبيع في لاسيرينا باي راس سدر بأقل الاسعار بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وسط كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|65,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061408
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