شاليه للبيع في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شاليه للبيع في لاسيرينا باي راس سدر بأقل الاسعار بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وسط كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 65,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2020
رقم الإعلان: 2061408
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صورة الاعلان: شاليه للبيع لاحلى متعة ليك ولاولادك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع لاحلى متعة ليك ولاولادك فى راس سدر

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23/6/2020
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23/6/2020
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عايز استثمار صح فى راس سدر

(للبيع)

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الاستثمار الصح فى راس سدر بامتلاك شاليه تشطيب سوبر لوكس 120 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + 2 .
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21/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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80,000 جنيه

18/6/2020
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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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18/6/2020
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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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74,000 جنيه

17/6/2020
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صورة الاعلان: شاليهك وسط المساحات الخضرا في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك وسط المساحات الخضرا في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: هتصيف علي اجمل بحر بأمتلاكك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتصيف علي اجمل بحر بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وصيف علي اجمل بحر بشاطئ رملي روعة واستمتع بأحلي جو وهدوء وشاليهك 75م (2غرفة+ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر في مكان مختلف امتلك في راس سدر واستثمر براحتك - في جنوب سيناء مصر

عايز تستثمر في مكان مختلف امتلك في راس سدر واستثمر براحتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لو عايز تستثمر في مكان مختلف امتلك في راس سدر واستثمر براحتك وكمان ممكن تصيف طول ايام السنة وتقضي ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر امتلك شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر امتلك شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وفرح اولادك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك جت لحد عندك وشاليهك مستنيك في راس سدر بأقل سعر وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

81,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: بتحب الصيف تعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتحب الصيف تعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتحب وتستمتع باحلى صيف عندنا فى جولدن بيتش بامتلاك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: وفر فلوس الايجار وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

وفر فلوس الايجار وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

وفر فلوس الايجار وامتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك وكمان ممكن تصيف براحتك في اي وقت طول السنة و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: شوف اولادك مبسوطين و وديهم راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شوف اولادك مبسوطين و وديهم راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

روح علي راس سدر وشوف اولادك فرحانين وقضي الويك اند في اي وقت طول السنة في راس سدر وفرح اولادك بكل ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر استمتع بالمصيف مع عيلتك - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر استمتع بالمصيف مع عيلتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي احلي فيو واجمل شاطئ بأحلي بحر في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات حمامات سب.
العنوان:

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73,000 جنيه

13/6/2020
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