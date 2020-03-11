شاليه للبيع في السخنة بتشطيب سوبر لوكس بأقل الاسعار

امتلك شاليهك في السخنة وبأقل سعر في مصر واستثمر براحتك في اي وقت طول ايام السنة وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة