شاليه للبيع في السخنة بتشطيب سوبر لوكس بأقل الاسعار

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في السخنة وبأقل سعر في مصر واستثمر براحتك في اي وقت طول ايام السنة وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|303,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055763
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