شاليه للبيع في الساحل الشمالي ع افضل فيو بالتقسيط المريح

(للبيع)
|امتلك شاليهك ع احلى بحر في الساحل الشمالي واستمتع انت واسرتك باجمل فيو 60متر(غرفه+حمام+مطبخ امريكان+رسيبشن)بتشطيب سوبر لوكس كمان موفرين ليك كل الخدمات اللي هتحتاجها حمامات سباحه اكوابارك مطاعم وكافيهات مول تجاري بالتقسيط المريح وبدون فوايد كلمنا حالا والحق الصيف من اوله ع01279885336 فون او واتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|92,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094317
163,000 جنيه
205,000 جنيه
221,000 جنيه
80,000 جنيه
164,000 جنيه