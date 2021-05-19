شاليه للبيع في الساحل الشمالي بالقرب من جميع الخدمات

الحق الصيف من اوله وامتلك شاليهك ع اجمل فيو لاندسكيب وحمامات سباحه مساحة الشاليه 105(غرفتين+2حمام+رسيبشن+مطبخ امريكان+جاردن) متشطب سوبر لوكس متشلش هم الخدمات عشان احنا موفرين ليك كل حاجه جنبك حمامات سباحه اكوابارك عشانك انت واولادك مطاعم وكافيهات مول تجاري وخدمات تاني كتير الحق فرصتك وكامنا حالا ع01279885336 فون او واتساب