شاليه للبيع في الساحل الشمالي بالقرب من جميع الخدمات

(للبيع)
|الحق الصيف من اوله وامتلك شاليهك ع اجمل فيو لاندسكيب وحمامات سباحه مساحة الشاليه 105(غرفتين+2حمام+رسيبشن+مطبخ امريكان+جاردن) متشطب سوبر لوكس متشلش هم الخدمات عشان احنا موفرين ليك كل حاجه جنبك حمامات سباحه اكوابارك عشانك انت واولادك مطاعم وكافيهات مول تجاري وخدمات تاني كتير الحق فرصتك وكامنا حالا ع01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|221,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094319
163,000 جنيه
92,000 جنيه
205,000 جنيه
80,000 جنيه
164,000 جنيه