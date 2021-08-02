شاليه للبيع في ارقي قري البحر الاحمر

(للبيع)
|قريه روزا ريزورت راس سدر تتميز باحسن فيو وارقي الشواطي مساحه الشاليه 120م (2غرفه+2حمام ريسبشن)+جاردن مساحه الجاردن25م وكمان افضل الخدمات حمامات سباحه بالاضافه لحمام سباحه مغطي للسيدات هايبر ماركت ملاعب للاستفسار كلمنا فون او واتساب علي 01013929993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|روزا راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101436
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