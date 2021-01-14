شاليه للبيع فى لاسيرينا عيون موسى لحياة حلوة ع البحر

(للبيع)
|بتدور ع حياة حلوة ليك ولعيلتك وتستمتع باجمل بحر وشاطئ رملى تعالى راس سدر وامتلك شاليه 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) مع عرض الفرش هدية قريب من كل الخدمات اللى بتحبها اكوا بارك وحمامات سباحة ب87 الف مقدم والباقى ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستمتع باجمل بحر فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|87,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079972
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