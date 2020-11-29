شاليه للبيع فى بلوبلو العين السخنة ارضى بحديقة بفيو مميز

(للتقسيط)
|شاليه للبيع فى العين السخنة بقرية " بلوبلو " داخلى مميز ( 3 غرف نوم - حمام - مطبخ - ريسبشن - تراس ) تشطيب سوبرلوكس - فيو رائع من داخل الشاليه بمقدم 315 الف وتقسيط على 4 سنوات مستني ايه اتصل ع 0101393777او راسلنا ع whatsapp يوجد مساحات مختلفه استلام فوري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|315,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074545
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