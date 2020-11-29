شاليه للبيع فى بلوبلو العين السخنة ارضى بحديقة بفيو مميز

شاليه للبيع فى العين السخنة بقرية " بلوبلو " داخلى مميز ( 3 غرف نوم - حمام - مطبخ - ريسبشن - تراس ) تشطيب سوبرلوكس - فيو رائع من داخل الشاليه بمقدم 315 الف وتقسيط على 4 سنوات مستني ايه اتصل ع 0101393777او راسلنا ع whatsapp يوجد مساحات مختلفه استلام فوري