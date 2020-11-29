شاليه للبيع فى بلوبلو العين السخنة ارضى بحديقة بفيو مميز

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى بلوبلو العين السخنة ارضى بحديقة بفيو مميز - في السويس مصر

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شاليه للبيع فى العين السخنة بقرية " بلوبلو " داخلى مميز ( 3 غرف نوم - حمام - مطبخ - ريسبشن - تراس ) تشطيب سوبرلوكس - فيو رائع من داخل الشاليه بمقدم 315 الف وتقسيط على 4 سنوات مستني ايه اتصل ع 0101393777او راسلنا ع whatsapp يوجد مساحات مختلفه استلام فوري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: العين السخنة- العين السخة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 315,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074545
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24/11/2020
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