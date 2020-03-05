شاليه للبيع فى بالم بيتش السخنة بروف

(للبيع)
|امتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات وسينمات شاليهك 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بروف فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|176,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055196
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