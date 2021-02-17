شاليه للبيع فى العين السخنة لزيادة استثمارك

(للبيع)
|لزيادة استثمارك امتلك شاليه فى العين السخنة واستمتع بجو نقى وسط افضل خدمات كافيهات واكوا بارك و مطاعم شاليهك 110 م ( غرفتين + ريسبشن +2 حمام + مطبخ امريكى ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا دلوقتى ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس و زود استثمارك عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|327,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084236
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