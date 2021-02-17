شاليه للبيع فى العين السخنة لزيادة استثمارك

لزيادة استثمارك امتلك شاليه فى العين السخنة واستمتع بجو نقى وسط افضل خدمات كافيهات واكوا بارك و مطاعم شاليهك 110 م ( غرفتين + ريسبشن +2 حمام + مطبخ امريكى ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا دلوقتى ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس و زود استثمارك عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش