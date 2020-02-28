شاليه للبيع فى السخنة "3 غرف + 2 حمام "

(للبيع)
|بمقدم بسيط هتمتلك شاليهك فى السخنة كامل التشطيب بالتكيفات والمطابخ ، شاليهك باطول فترة سداد ، شاليهك برؤية كاملة للبحر من كل الاتجاهات ، شاليهك فى قرية متكاملة الخدمات(حمامات سباحة – اكوبارك – كلوب هاوس – مولات – مطاعم وكافيهات – كيدز اريا ) ،امتلك شاليه مميز فى اقرب قرية لبوابات السخنة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054402
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