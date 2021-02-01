شاليه للبيع فى الساحل الشمالى لحياة احلى مع الطبيعة

عيش فى احضان الطبيعة و امتلك شاليهك فى الساحل الشمالى شايف اجمل بحر و شاطئ رملى لاجمد حفلة كل يوم مع صحابك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل شاليهك 57 م بروف ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) بمقدم بسيط والباقى بالتقسيط الميرح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومش بعدين كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى