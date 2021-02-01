شاليه للبيع فى الساحل الشمالى لحياة احلى مع الطبيعة

(للبيع)
|عيش فى احضان الطبيعة و امتلك شاليهك فى الساحل الشمالى شايف اجمل بحر و شاطئ رملى لاجمد حفلة كل يوم مع صحابك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل شاليهك 57 م بروف ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) بمقدم بسيط والباقى بالتقسيط الميرح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومش بعدين كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سى فيو الساحل الشمالى- الساحل الشمالى
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|312,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082370
527,000 جنيه
180,000 جنيه