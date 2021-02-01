شاليه للبيع فى الساحل الشمالى لحياة احلى مع الطبيعة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (مطروح) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى الساحل الشمالى لحياة احلى مع الطبيعة - في مطروح مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

عيش فى احضان الطبيعة و امتلك شاليهك فى الساحل الشمالى شايف اجمل بحر و شاطئ رملى لاجمد حفلة كل يوم مع صحابك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل شاليهك 57 م بروف ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) بمقدم بسيط والباقى بالتقسيط الميرح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومش بعدين كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سى فيو الساحل الشمالى- الساحل الشمالى
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 312,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082370
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لعشاق الرفاهية تعالى امتلك شاليهك وسط خدماتك فى سى فيو - في مطروح مصر

لعشاق الرفاهية تعالى امتلك شاليهك وسط خدماتك فى سى فيو

(للبيع)

- في مطروح مصر

عيش وسط رفاهية من غير حدود و امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى قريب من كل الخدمات اللى هتحتاجها.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

527,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: بتدور ع استثمار لبكرة امتلك شاليه فى Sea View الساحل الشمالى - في مطروح مصر

بتدور ع استثمار لبكرة امتلك شاليه فى Sea View الساحل الشمالى

(للبيع)

- في مطروح مصر

ما دورش كتير وتعالى امتلك شاليه فى Sea view الساحل الشمالى استثمار مضمون لبكرة و استمتع باجمل الاكل.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

1/2/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager