شاليه للبيع ع اجمل اكوا بارك فى راس سدر

امتلك شاليهك على الاكوا بارك فى لاسيرينا عيون موسى 80 م (2 غرفة نوم+ حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) و خد الفرش هدية وخليك قريب من شلالات صناعية رائعة و مارينا للصيد عشان تصطاد احلى سمك و افخم المطاعم كل ده واكتر بمقدم 74 الف بس و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا بسرعة مستنى ايه اتصل على 01201135481 وامتلك شاليهك عندنا فى لاسيرينا عيون موسى