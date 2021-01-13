شاليه للبيع ع اجمل اكوا بارك فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك على الاكوا بارك فى لاسيرينا عيون موسى 80 م (2 غرفة نوم+ حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) و خد الفرش هدية وخليك قريب من شلالات صناعية رائعة و مارينا للصيد عشان تصطاد احلى سمك و افخم المطاعم كل ده واكتر بمقدم 74 الف بس و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا بسرعة مستنى ايه اتصل على 01201135481 وامتلك شاليهك عندنا فى لاسيرينا عيون موسى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|74,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079888
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