شاليه للبيع علوى بروف و فورى فى راس سدر

(للبيع)
|شاليهك استلام فورى فى راس سدر علوى بروف 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) عشان تقدر تستمتع بحفلات الشواء والباربكيو واجمل اكوا بارك وكافيهات كل ده استلام فورى وبالتقسيط المريح بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك باجمل روف فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054305
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