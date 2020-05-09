شاليه للبيع علوى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع علوى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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امتلك شاليه علوى بروف فى السخنة باجمل اطلالة ع البحيرات الصناعية 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 173,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2020
رقم الإعلان: 2059130
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4/5/2020
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4/5/2020
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4/5/2020
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2/5/2020
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2/5/2020
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