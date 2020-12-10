شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

يوجد لدى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه بمساحه 75 متر دور ثانى بروف بمساحه 75 متر يحتوى على غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ ثانى صف على البحر خلف الفيلات على الاكوا بارك مباشره والشاطى رملى ولا يوجد مد وجزر ويوجد مرافق حكوميه والحراسه 24 ساعه مقدم حوالى 72000 ودفعه استلام حوالى 25000 والتقسيط على 84 شهر بدون فوائد الاستلام بعد سنه للاستعلام 01050191044