شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)
|يوجد لدى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه بمساحه 75 متر دور وسط يحتوى على غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ ثانى صف من البحر خلف الفيلات على الاكوا بارك مباشره والشاطى رملى ولا يوجد مد وجزر ويوجد مرافق حكوميه والحراسه 24 ساعه مقدم حوالى 72000 ودفعه استلام حوالى 25000 والتقسيط على 84 شهر بدون فوائد الاستلام بعد سنه للاستعلام 01050191044
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Laila Mohamed
|التليفون:
|01050191044
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|العنوان:
|راس سدر خليج راس مطارمه- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|72,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075730
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