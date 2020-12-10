شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

يوجد لدى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه بمساحه 75 متر دور وسط يحتوى على غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ ثانى صف من البحر خلف الفيلات على الاكوا بارك مباشره والشاطى رملى ولا يوجد مد وجزر ويوجد مرافق حكوميه والحراسه 24 ساعه مقدم حوالى 72000 ودفعه استلام حوالى 25000 والتقسيط على 84 شهر بدون فوائد الاستلام بعد سنه للاستعلام 01050191044
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Laila Mohamed
التليفون: 01050191044

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر خليج راس مطارمه- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 72,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075730
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

يوجد لدى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه بمساحه 75 متر دور ثانى بر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: استمتع باطلاله البحر حواليك وامتلك شاليهك من روزا في الكيلو 60 براس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع باطلاله البحر حواليك وامتلك شاليهك من روزا في الكيلو 60 براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بخصوصيه عاليه ليك ولاسرتك وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: يلا امتلك شاليهك بجاردن صيف علي اجمل بحر في راس سدر واستمتع بجو ملوش مثيل - في جنوب سيناء مصر

يلا امتلك شاليهك بجاردن صيف علي اجمل بحر في راس سدر واستمتع بجو ملوش مثيل

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بخصوصيه عاليه ليك ولاسرتك وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: شاليهك بحديقة علي البحر با قل مقدم 84 الف في راس سدر من روزا - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة علي البحر با قل مقدم 84 الف في راس سدر من روزا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية علي بحر من روزا براس سدر مباشرة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا في جو معتدل طول السنة بمقد - في جنوب سيناء مصر

كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا في جو معتدل طول السنة بمقد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عشان راحتك و سعادتك تهمنا روزا بتوفرلك شالية بحديقة واسعة وفرح اولادك مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي دا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: شالية للبيع في قارية براس سدر (خليج راس مطارمة ) استلام فوري - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع في قارية براس سدر (خليج راس مطارمة ) استلام فوري

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع في قارية براس سدر (خليج راس مطارمة ) استلام فوري مساحة 100 متر +50 متر حديقة (ارضي ) عب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

7/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شالية للبيع بارقي قري في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع بارقي قري في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع بارقي قري في راس سدر مساحة الشالية 50 متر ارضي تقسيمة الشالية (غرفة +حمام+ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: راس سدر خليج راس مطارمه - في جنوب سيناء مصر

راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

للبيع والتسليم فورى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه 50 متر مقسم ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: راس سدر خليج راس مطارمه - في جنوب سيناء مصر

راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

للبيع والتسليم فورى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه 100متر مقسم ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا وسط كل خداماتك - في جنوب سيناء مصر

كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا وسط كل خداماتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في قريه روزا علي شكل u بمساحة62م (غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع ) وهتلاقي كل خ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: استثمر وقصي الويك اند علي البحر في نفس الوقت بامتلاك شاليه ببروف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استثمر وقصي الويك اند علي البحر في نفس الوقت بامتلاك شاليه ببروف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بامتلاك شاليه بجاردن و بمساحة 84م (2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع )من روزا هتستثمر وت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: قضي اجازتك مع اسرتك وفرح الاولاد بامتلاك شاليه بجاردن براس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضي اجازتك مع اسرتك وفرح الاولاد بامتلاك شاليه بجاردن براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فرح الاولاد وامتلك شاليهك بجاردن بمساحة 130م ( 3غرف+2 حمام +مطبخ+ +ريسبشن+جاردن) بوجهات زجاج ورخام ي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: شاليهك بجاردن واسع و بخصوصية عاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بجاردن واسع و بخصوصية عاليه في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

قريه روزا وسط شبه جزيرة عربيه داخل القريه بمساحة68م (غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع ) .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: هدي اعصابك وروق بالك وامتلك شاليهك بجارن من روزا بمقدم 67الف - في جنوب سيناء مصر

هدي اعصابك وروق بالك وامتلك شاليهك بجارن من روزا بمقدم 67الف

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك من روزا باقل مقدم واطول فترة سداد بمساحة67م (غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن وا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

670,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: الحق قبل زيادة الاسعار وامتلك شاليهك بجاردن باقل مقدم واطول فترة سداد - في جنوب سيناء مصر

الحق قبل زيادة الاسعار وامتلك شاليهك بجاردن باقل مقدم واطول فترة سداد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن كبير داخل قريه روزا في قلب مدينة راس سدر بمساحة 67م (2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

1/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager