شاليه للبيع دور تانى قريب من مطاعم فى السخنة

(للبيع)
|بدور تانى وبروف مميز امتلك شاليهك فى السخنة 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة بالتقسيط ع 3 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باجمل ايامك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|156,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057119
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