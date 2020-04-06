شاليه للبيع دور تانى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|بدور تانى وبروف امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وجيم باطول فترة سداد بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057408
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