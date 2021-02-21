شاليه للبيع دور اول بتراس و استلام فورى ف بلو بلو السخنة

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صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس و استلام فورى ف بلو بلو السخنة - في العين السخنة مصر

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ماتلفش ولا تحتار واستلم شاليهك فورا فى بلو بلو السخنة دور اول بتراس 140م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من كافيهات و مطاعم و اكوا بارك استلام فورى و ب 329 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد من غير ما تحتار خد القرار وكلمنا ع 0120135481 و استلم شاليهك فورا فى بلو بلو السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اية
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بلو بلو- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 329,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/2/2021
رقم الإعلان: 2084633
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