شاليه للبيع دور اول بتراس و استلام فورى ف بلو بلو السخنة

(للتقسيط)
|ماتلفش ولا تحتار واستلم شاليهك فورا فى بلو بلو السخنة دور اول بتراس 140م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من كافيهات و مطاعم و اكوا بارك استلام فورى و ب 329 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد من غير ما تحتار خد القرار وكلمنا ع 0120135481 و استلم شاليهك فورا فى بلو بلو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|329,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084633
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