شاليه للبيع دور اول بتراس و استلام فورى ف بلو بلو السخنة

ماتلفش ولا تحتار واستلم شاليهك فورا فى بلو بلو السخنة دور اول بتراس 140م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من كافيهات و مطاعم و اكوا بارك استلام فورى و ب 329 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد من غير ما تحتار خد القرار وكلمنا ع 0120135481 و استلم شاليهك فورا فى بلو بلو السخنة