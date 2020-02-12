شاليه للبيع دور اول بتراس وسط رفاهيتك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من مطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة واستمتع بهواية الصيد ع مارينا للصيد وامتلك شاليه 125م تشطيب سوبر لوكس (مطبخ امريكان +ريسبشن +2 حمام +3 غرف ) باقل مقدم وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط رفاهيتك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052554
121,000 جنيه
147,000 جنيه
116,000 جنيه
141,000 جنيه
110,000 جنيه
125,000 جنيه
148,000 جنيه
181,000 جنيه
174,000 جنيه
113,000 جنيه
122,000 جنيه
273,000 جنيه
155,000 جنيه
182,000 جنيه
115,000 جنيه