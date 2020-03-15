شاليه للبيع دور اول بتراس فى السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليه فى السخنة دور اول بتراس وسط رفاهيتك وخدماتك اللى ملهاش مثيل 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه دور اول بتراس فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056022
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