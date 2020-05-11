شاليه للبيع دوبلكس بحديقة فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|دوبلكس بحديقة للبيع فى لاسيرينا بالم بيتش 170 م (4 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +3 حمام )قريب من خدماتك كلها حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات واكوا بارك كل ده واكتر بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه دوبلكس فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|396,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059752
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