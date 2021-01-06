شاليه للبيع تشطيب لوكس براس سدر

(للتقسيط)
|بمقدم 84 الف بس شاليه بروف واسع لعشاق التميز مكون من (غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن+روف) الخدامات: بونج صيدليه نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه -وقسط الباقي علي84 شهر لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078913
130,000 جنيه
62,000 ريال
115,000 جنيه
84,000 جنيه
84,000 جنيه
57,000 جنيه
130,000 جنيه
68,000 جنيه
56,000 جنيه
84,000 جنيه
62,000 جنيه
56,000 جنيه
120,000 جنيه
62,000 جنيه
115,000 جنيه