شاليه للبيع تشطيب لوكس براس سدر

بمقدم 84 الف بس شاليه بروف واسع لعشاق التميز مكون من (غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن+روف) الخدامات: بونج صيدليه نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه -وقسط الباقي علي84 شهر لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774