شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس في روزا ريزورت

(للبيع)
|في روزا ريزروت براس سدر هتلاقي كل اللي بتحلم بيه -استمتع بارقي خدامات القرية:نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه شاليه بمساحة 62 مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) تعاقد الان باقل مقدم وقسط الباقي ع 6 سنوات تواصل معانا وكلمنا حالا فون او واتس ع 01013937774 واحجز وحدتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079194
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