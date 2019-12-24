شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس فى السخنة

(للتقسيط)
|شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومنطقة الحفلات بروف مميز وبمقدم بسيط واقساط تصل الى9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع بكل خدماتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046427
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