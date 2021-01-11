شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس بجاردن في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك بجاردن قي قري سياحية متكاملة الخدامات من الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم مجمع كافيهات مجمع سينمات كافتريات على الشاطئ مباشره شاليه بمساحة 115م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+جاردن) كل ده بمقدم 115 الف بس واقساط علي 6 سنوات وبدون فوايد للتواصل فون او واتس 010113937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079541
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