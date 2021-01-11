شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس بجاردن في راس سدر

امتلك شاليهك بجاردن قي قري سياحية متكاملة الخدامات من الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم مجمع كافيهات مجمع سينمات كافتريات على الشاطئ مباشره شاليه بمساحة 115م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+جاردن) كل ده بمقدم 115 الف بس واقساط علي 6 سنوات وبدون فوايد للتواصل فون او واتس 010113937774