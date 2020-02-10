شاليه للبيع بموقع مميز فى لاسيرنا بالم بيتش

(للبيع)
|امتلك شاليه بموقع مميز جدا 125م تشطيب سوبر لوكس (ريسبشن +2 حمام +3 غرف نوم +مطبخ امريكى ) قريب من مارينا للصيد وملاهى للاطفال واكوا بارك للصغار والكبار باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستمتع بكل خدماتك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052283
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