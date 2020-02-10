شاليه للبيع بموقع مميز فى لاسيرنا بالم بيتش

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بموقع مميز فى لاسيرنا بالم بيتش - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شاليه بموقع مميز جدا 125م تشطيب سوبر لوكس (ريسبشن +2 حمام +3 غرف نوم +مطبخ امريكى ) قريب من مارينا للصيد وملاهى للاطفال واكوا بارك للصغار والكبار باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستمتع بكل خدماتك فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2020
رقم الإعلان: 2052283
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط الخدمات فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع وسط الخدمات فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

وسط خدماتك امتلك شاليهك فى السخنة اكوا بارك للكبار والاطفال وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم شاليهك 110.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وسيب الفرش علينا - في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة وسيب الفرش علينا

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة والفرش هدية من عندنا واستمتع بأجمل جو في السخنة وصيف مع عيلتك او اصح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل في السخنة - في السويس مصر

متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

ايوة متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل لانك هتصيف في لاسيرينا السخنة وكمان جمب المعالم الحضارية.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك شاليهك في السخنة - في السويس مصر

فرح اولادك وامتلك شاليهك في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وخليهم مبسوطين في مصيفهم وهيشوفوا كل يوم نماذج مصغرة من .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: كله رايح ع السخنة للاستمتاع باجمل شاطئ رملى - في السويس مصر

كله رايح ع السخنة للاستمتاع باجمل شاطئ رملى

(للبيع)

- في السويس مصر

تعالى السخنة واستمتع مع صحابك باجمل شاطئ رملى قريب من خدماتك اكوا بارك وملاهى ونادى صحى وحمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: السخنة هو ده وقتها للاستمتاع باجمل جو مع عيلتك - في السويس مصر

السخنة هو ده وقتها للاستمتاع باجمل جو مع عيلتك

(للبيع)

- في السويس مصر

جه وقت الاستمتاع بوقتك فى السخنة مع عيلتك وسط خدماتك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية وحاجات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

8/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: علي نهر النيل امتلك شاليهك بأقل التقسيط في السخنة - في السويس مصر

علي نهر النيل امتلك شاليهك بأقل التقسيط في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل وقضي احلي مصيف مع اولادك او اصحابك وهتستمتع بالاهرامات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة علي اكبر اكوا بارك وخلي اولادك يستمتعوا بالمصيف وكمان جمب كل خدماتك حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك علي الاكوا بارك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وممكن تستثمر شاليهك طووول ايام السنة صيف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: هتعيش في عالم تاني بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

هتعيش في عالم تاني بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتعيش في عالم تاني وبشكل مختلف وهتشوف كل يوم الاهرامات وابو الهول .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: مش هتقلق ع ولادك بامتلاك شاليهك عندنا فى السخنة - في السويس مصر

مش هتقلق ع ولادك بامتلاك شاليهك عندنا فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

متقلقش ع ولادك تانى وامتلك شاليهك بحديقة كبيرة تستمتع بيها انت واولادك وسط خدماتك الترفيهية اكوا بار.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

258,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: استجم واسترخي علي بحر السخنة - في السويس مصر

استجم واسترخي علي بحر السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واسترخي واستجم براحتك في اي وقت زي مانت عاوز طول ايام السنة وكمان هت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة وقضي الويك اند بشكل مختلف - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وقضي الويك اند بشكل مختلف

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأحلي ويك اند بشكل مختلف مع عيلتك او صحابك وجمب كل خدماتك حم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: عيش الرفاهية مع عيلتك او اصحابك وامتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

عيش الرفاهية مع عيلتك او اصحابك وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتعيش الرفاهية مع عيلتك او صحابك وهتقدر تروح في اي وقت لاعت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وعليه هدية - في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وعليه هدية

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة وشاليهك مفروش هدية من عندنا يعني القسط عليك والفرش علينا وهتستمتع بكل الخدمات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

103,000 جنيه

4/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager