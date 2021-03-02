شاليه للبيع بلمسه اسبانيه ب 0 % مقدم بفيو ع البحر

شاليهك ع البحر بطراز اسباني مميز وعيش جو الرفاهيه والمتعه ع اجمل بحر ف راس سدر ب 0% مقدم بفيو ع البحر مباشرة امتلك شاليه 40م مكون من(استديو+حمام+ريسبشن+مطبخ) ب لاسايندا ف راس سدر بدون مقدم وتقسيط ع 6 سنين بدون فوايد تقع لاسياندا راس السدر بعد نفق الشهيد احمد حمدى بمسافه90 كم فى منطقه حمامات فرعون خدمات قرية لاسياندا راس سدر فندق 4 نجوم 6حمامات سباحه جيم وسبا وسونا ملاعب رياضيه يلا كلمنا بسرعه واحجز شاليهك بااجمل طراز اسباني 01279848994