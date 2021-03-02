شاليه للبيع بلمسه اسبانيه ب 0 % مقدم بفيو ع البحر

(للبيع)
|شاليهك ع البحر بطراز اسباني مميز وعيش جو الرفاهيه والمتعه ع اجمل بحر ف راس سدر ب 0% مقدم بفيو ع البحر مباشرة امتلك شاليه 40م مكون من(استديو+حمام+ريسبشن+مطبخ) ب لاسايندا ف راس سدر بدون مقدم وتقسيط ع 6 سنين بدون فوايد تقع لاسياندا راس السدر بعد نفق الشهيد احمد حمدى بمسافه90 كم فى منطقه حمامات فرعون خدمات قرية لاسياندا راس سدر فندق 4 نجوم 6حمامات سباحه جيم وسبا وسونا ملاعب رياضيه يلا كلمنا بسرعه واحجز شاليهك بااجمل طراز اسباني 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منه
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|رلس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085934
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