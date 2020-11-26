شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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شاليهك بروف كبير واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية بمساحة 57م (غرفة + حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +روف واسع ) بمقدم 57 الف بس وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: - راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/11/2020
رقم الإعلان: 2074181
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26/11/2020
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26/11/2020
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26/11/2020
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26/11/2020
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القسم: 

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24/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك بروف في راس سدر بمقدم84 الف فقط - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بروف في راس سدر بمقدم84 الف فقط

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 84م (2غرفة + حمام +مطبخ +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

24/11/2020
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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بقرية روزا بمقدم56 الف بس - في جنوب سيناء مصر

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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فرح الاولاد وامتلك شاليهك بحديقة كبير (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن واسع ) وكل خدام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 84 الف بـس - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 84 الف بـس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 84(2غرفة + حمام +مطبخ +ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع علي شاليه بجزيرة في جنوب سيناء - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع علي شاليه بجزيرة في جنوب سيناء

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بروف كبير واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية بمساحة 62م (غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بروف كبير واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية بمساحة 62م (غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شاليه بغرفتين دور ارضي روف كبيرعلي البحر في راس سدر بمقدم 84 الف بس - في جنوب سيناء مصر

شاليه بغرفتين دور ارضي روف كبيرعلي البحر في راس سدر بمقدم 84 الف بس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 84(2غرفة + حمام +مطبخ +ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شاليه بغرفتين دور ارضي روف كبيرعلي البحر في راس سدر بمقدم 84 الف بس - في جنوب سيناء مصر

شاليه بغرفتين دور ارضي روف كبيرعلي البحر في راس سدر بمقدم 84 الف بس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 84(2غرفة + حمام +مطبخ +ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

23/11/2020
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