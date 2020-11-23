شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر

شاليهك بروف كبير واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية بمساحة 62م (غرفة + حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +روف واسع ) بمقدم 62 الف بس وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774