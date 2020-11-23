شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر

(للتقسيط)
|شاليهك بروف كبير واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية بمساحة 62م (غرفة + حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +روف واسع ) بمقدم 62 الف بس وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073694
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