شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر

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صورة الاعلان: شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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شاليهك بروف كبير واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية بمساحة 62م (غرفة + حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +روف واسع ) بمقدم 62 الف بس وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073694
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صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 84 الف بـس - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 84 الف بـس

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- في جنوب سيناء مصر

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 84(2غرفة + حمام +مطبخ +ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

23/11/2020
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شاليه للبيع علي شاليه بجزيرة في جنوب سيناء

(للبيع)

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شاليهك بروف كبير واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية بمساحة 62م (غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بروف كبير واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية بمساحة 62م (غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شاليه بغرفتين دور ارضي روف كبيرعلي البحر في راس سدر بمقدم 84 الف بس - في جنوب سيناء مصر

شاليه بغرفتين دور ارضي روف كبيرعلي البحر في راس سدر بمقدم 84 الف بس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 84(2غرفة + حمام +مطبخ +ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شاليه بغرفتين دور ارضي روف كبيرعلي البحر في راس سدر بمقدم 84 الف بس - في جنوب سيناء مصر

شاليه بغرفتين دور ارضي روف كبيرعلي البحر في راس سدر بمقدم 84 الف بس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 84(2غرفة + حمام +مطبخ +ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه غرفتين وريسبشن وحديققة واسعة تشطيب سوبر لوكس علي احلي بحر في رس - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه غرفتين وريسبشن وحديققة واسعة تشطيب سوبر لوكس علي احلي بحر في رس

(للتقسيط)

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شاليهك بحديقة كبير لحفلات السهر بمساحة 120م (3غرفة +2 حمام +مطبخ +ريسبشن +حديقة) بمقدم 120 الف بـس و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

22/11/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه مساحة 56 م وعيش احلي مصيف - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه مساحة 56 م وعيش احلي مصيف

(للتقسيط)

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فرح الاولاد وامتلك شاليهك بحديقة كبير بمقدم56الف بس (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن و.
العنوان:

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القسم: 

560,000 جنيه

22/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واسع بمساحة120م والمقدم70 الف بس - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بروف واسع بمساحة120م والمقدم70 الف بس

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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21/11/2020
صورة الاعلان: شاليه بجارن كبير في راس سدر بمقدم67 الف بـس - في جنوب سيناء مصر

شاليه بجارن كبير في راس سدر بمقدم67 الف بـس

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- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة كبير لحفلات السهر بمساحة 120م (3غرفة +2 حمام +مطبخ +ريسبشن +حديقة) وكل خدامات قدامك لل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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21/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واسع بمساحة120م والمقدم70 الف بس - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بروف واسع بمساحة120م والمقدم70 الف بس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة كبير لحفلات السهر بمساحة 120م (3غرفة +2 حمام +مطبخ +ريسبشن +روف) وكل خدامات قدامك للتو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

21/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واسع بمساحة140م والمقدم82 الف بس - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بروف واسع بمساحة140م والمقدم82 الف بس

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة كبير لحفلات السهر بمساحة 140م (3غرفة +2 حمام +مطبخ +ريسبشن +روف) وكل خدامات قدامك للتو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

82,000 جنيه

21/11/2020
صورة الاعلان: شاليه بجارن كبير في راس سدر بمقدم67 الف بـس - في جنوب سيناء مصر

شاليه بجارن كبير في راس سدر بمقدم67 الف بـس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة كبير لحفلات السهر بمساحة 120م (3غرفة +2 حمام +مطبخ +ريسبشن +روف) وكل خدامات قدامك للتو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

21/11/2020
صورة الاعلان: شاليه بمساحة 130م علي شبه جزير في راس سدر ومقدم76 الف بس - في جنوب سيناء مصر

شاليه بمساحة 130م علي شبه جزير في راس سدر ومقدم76 الف بس

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة كبير لحفلات السهر بمساحة 130م (3غرفة +2 حمام +مطبخ +ريسبشن +حديقة ) وكل خدامات قدامك ل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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21/11/2020
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القسم: 

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15/11/2020
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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

15/11/2020
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