شاليه للبيع بفيو علي اجمل البحيرات الصناعية

استمتع باجمل المزارات السياحية في العين السخنة وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 110م(2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع )وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب