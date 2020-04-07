شاليه للبيع بعيد عن الزحمة فى راس سدر

(للتقسيط)
|بعيد عن الزحمة امتلك شاليهك فى راس سدر قريب من اجمل بحر وسط خدمات كتيرة مبتخلصش اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة شاليهك 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط ع 10 سنين يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش فى هدوء وسط خدماتك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|230,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057522
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