شاليه للبيع بسعر مميز فى لاسيرينا بالم بيتش

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بسعر مميز فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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شاليه دور تانى بروف للبيع بسعر مميز 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باقل سعر فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 161,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2020
رقم الإعلان: 2060794
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14/6/2020
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14/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات - في السويس مصر

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(للتقسيط)

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13/6/2020
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13/6/2020
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10/6/2020
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159,000 جنيه

8/6/2020
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(للبيع)

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7/6/2020
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- في السويس مصر

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6/6/2020
صورة الاعلان: باقساط تصل الى 108 شهر امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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6/6/2020
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(للبيع)

- في السويس مصر

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3/6/2020
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العنوان:

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القسم: 

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3/6/2020
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العنوان:

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3/6/2020
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امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش علوى بروف 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) واستثم.
العنوان:

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154,000 جنيه

1/6/2020
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- في السويس مصر

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العنوان:

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1/6/2020
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حلمك هيتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة

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1/6/2020
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