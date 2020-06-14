شاليه للبيع بسعر مميز فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|شاليه دور تانى بروف للبيع بسعر مميز 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باقل سعر فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|161,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060794
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