شاليه للبيع برووف ع البحر فى لاسيرينا باى

(للتقسيط)
|استمتع ببحر صافى و شاطئ رملى و امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى برووف مميز 95 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس و الفرش هدية مع افضل خدمات ملهاش مثيل ب 76 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 و امتلك شاليه ع البحر باجمل روف فى لاسيرينا باى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا باى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|76,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085951
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