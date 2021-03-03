شاليه للبيع برووف ع البحر فى لاسيرينا باى

استمتع ببحر صافى و شاطئ رملى و امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى برووف مميز 95 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس و الفرش هدية مع افضل خدمات ملهاش مثيل ب 76 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 و امتلك شاليه ع البحر باجمل روف فى لاسيرينا باى