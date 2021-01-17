شاليه للبيع بروف واسع في راس سدر بمقدم رمزي

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صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف واسع في راس سدر بمقدم رمزي - في جنوب سيناء مصر

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بمقدم84 الف فقط امتلك شاليهك الخاص بجاردن في المكان اللي يوفرلك كل احتياجاتك قريب من جميع الخدمات من اكوابارك وحمام سباحة وجيم وسبا شاليه مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) الحق دلوقتى و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر وقسط الباقي علي 6 سنوات و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 84,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080331
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16/1/2021
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16/1/2021
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القسم: 

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16/1/2021
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صيف وقضي اجازة اسبوع في شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر

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14/1/2021
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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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14/1/2021
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امتلك شاليهك الخاص وسط كل الخادمات اللي نفسك فيه بمقدم62 الف بس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في روزا هتمتلك شاليهك الخاص بالتقسيط المريح وبدون فوايد وسط كل خدمات اللي بتحلم بيها انت وافراد اس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى لاسيرينا عيون موسى لحياة حلوة ع البحر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع فى لاسيرينا عيون موسى لحياة حلوة ع البحر

(للبيع)

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بتدور ع حياة حلوة ليك ولعيلتك وتستمتع باجمل بحر وشاطئ رملى تعالى راس سدر وامتلك شاليه 105 م ( 3 غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: فلوسك استثمرها كل يوم وامتلك شاليه بالفرش ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فلوسك استثمرها كل يوم وامتلك شاليه بالفرش ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فى لاسيرينا عيون موسى هتقدر تمتلك وتستثمر فى نفس الوقت بامتلاك شاليه بحديقة 80 م ( 2 غرفة نوم + ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع متشطب بجاردن في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع متشطب بجاردن في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في ارقي مكان في راس سدر و -استمتع بارقي خدامات القرية:نادي صحي به أفضل المتخصصين.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: ادفع 99 الف مقدم وامتلك شاليه بحديقة فى لاسيرينا عيون موسى - في جنوب سيناء مصر

ادفع 99 الف مقدم وامتلك شاليه بحديقة فى لاسيرينا عيون موسى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة خاصة عشان اولادك يلعبوا قدام عينيك ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريبة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع ع اجمل اكوا بارك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع ع اجمل اكوا بارك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك على الاكوا بارك فى لاسيرينا عيون موسى 80 م (2 غرفة نوم+ حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) و خ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

74,000 جنيه

13/1/2021
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