شاليه للبيع بروف واسع في راس سدر بمقدم رمزي

بمقدم84 الف فقط امتلك شاليهك الخاص بجاردن في المكان اللي يوفرلك كل احتياجاتك قريب من جميع الخدمات من اكوابارك وحمام سباحة وجيم وسبا شاليه مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) الحق دلوقتى و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر وقسط الباقي علي 6 سنوات و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774