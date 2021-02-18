شاليه للبيع بروف مع الفرش هدية فى السخنة

"عيش مصيفك بشكل مختلف واختار شاليه اللي يناسبك ع مزاجك شاليه برووف 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) ع اجمل فيو للاكوا بارك وحمامات سباحة و خد الفرش هدية بمقدم 164 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا ماتفكرش كتير وكلمنا ع 01201135481 و تعالي امتلك في لاسيرينا بالم بيتش العين السخنة