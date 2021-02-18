شاليه للبيع بروف مع الفرش هدية فى السخنة

(للبيع)
|"عيش مصيفك بشكل مختلف واختار شاليه اللي يناسبك ع مزاجك شاليه برووف 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) ع اجمل فيو للاكوا بارك وحمامات سباحة و خد الفرش هدية بمقدم 164 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا ماتفكرش كتير وكلمنا ع 01201135481 و تعالي امتلك في لاسيرينا بالم بيتش العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|164,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084372
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