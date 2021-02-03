شاليه للبيع بروف كبير بفيو مباشر ع البحر ف السخنة

(للبيع)
|هدي اعصابك في ارقي قري العين السخنة تملك شاليه بمساحة 110م مكون من: (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) - تتميز قرية لاسيرينا بالم بيتش بحرهادئ وشاطئ خاص هتلاقي جميع خدماتك يعني مش هتحتاج تخرج بره القرية -متفوتش الفرصة والحق وكلمنا علي واتساب او فون واعرف التفاصيل واحجز وحدتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082560
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