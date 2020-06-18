شاليه للبيع بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|استمتع باجمد حفلات الشواء والباربكيو وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 100 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من كل الخدمات اللى ملهاش مثيل بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061172
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