شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليه 100م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بروف ع اجمل اكوا بارك وقريب من كل الخدمات مطاعم وجيم وملاعب وسينيمات كل ده بسعر مميز وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بروف فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|202,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047881
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