شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليه 100م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بروف ع اجمل اكوا بارك وقريب من كل الخدمات مطاعم وجيم وملاعب وسينيمات كل ده بسعر مميز وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بروف فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 202,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047881
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5/1/2020
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5/1/2020
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5/1/2020
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4/1/2020
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4/1/2020
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- في السويس مصر

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4/1/2020
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(للتقسيط)

- في السويس مصر

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4/1/2020
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العنوان:

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4/1/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخصوصية وامتلك في شاليهك في السخنة - في السويس مصر

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(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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2/1/2020
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2/1/2020
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